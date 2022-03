Politik : Schulministerium: Krieg in Ukraine behutsam thematisieren

Schulen sollten den Krieg in der Ukraine behutsam thematisieren, um Kindern und Jugendlichen „sozialen und psychischen Halt“ zu bieten. Dazu hat das nordrhein-westfälische Schulministerium am Montag allen Schulleitungen in NRW geraten. Der russische Einmarsch führe in großen Teilen der Schulgemeinde zu Unsicherheiten und Ängsten und werfe für alle Beteiligten schwer zu beantwortende Fragen auf, hieß es in einer Rundmail aus Düsseldorf.

Das Kriegsgeschehen und dessen Folgen altersangemessen im Unterricht zu behandeln, sei eine große Herausforderung für Lehrkräfte. Erschwerend komme noch hinzu, dass auch irreführende Nachrichten und Posts in sozialen Medien und Netzwerken kursierten. Bei Betrachtung der kriegerischen Auseinandersetzungen könne es auch zu kontroversen Bewertungen kommen...

