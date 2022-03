Explosion in Dschidda : Schwarze Rauchwolke in Saudi-Arabien nahe Formel-1-Rennstrecke

Bedrohliche Szenen nahe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda in Saudi-Arabien: Ein Öllager des Hauptsponsors Aramco steht nach einer Raketen-Attacke der Huthi-Rebellen in Flammen. Eine dichte Rauchwolke breitet sich aus.

Eine Explosion und eine riesige Rauchwolke in der Nähe der Rennstrecke von Dschidda haben im Formel-1-Fahrerlager in Saudi-Arabien neue Sorgen ausgelöst. Jemenitische Huthi-Rebellen nahmen am Freitag nach eigenen Angaben bei einer weiteren Raketen-Attacke erneut eine Anlage des Ölkonzerns Aramco ins Visier. „Wir warten auf weitere Informationen der Be...

