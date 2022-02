Politik : Schweriner Schloss in den Nationalfarben der Ukraine

Das Schweriner Schloss, seit 1990 Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, wird am Freitagabend in den Nationalfarben der Ukraine, Blau und Gelb, angestrahlt. Wie Landtagspräsidentin Birgit Hesse sagte, werden damit Anteilnahme und Solidarität für die Menschen in dem osteuropäischen Staat zum Ausdruck gebracht. Seit Donnerstag sieht sich die Ukraine massiven Angriffen russischer Truppen ausgesetzt, die der russische Präsident Wladimir Putin allen diplomatischen Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Konflikts zum Trotz angeordnet hatte.

Als weiteres Zeichen der Solidarität mit der Ukraine soll am Dienstag zur Sondersitzung des Parlaments zu den Folgen des Krieges die ukrainische Flagge vor dem Portal des Schlosses wehen. CDU, FDP und Grüne, die die Zusammenkunft des Landtags initiierten, hatten dazu einen Antrag eingebracht. Auch die SPD habe sich dafür ausgesprochen, hieß es....

