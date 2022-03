Krieg gegen die Ukraine : Selenskyj: Hunderte Russen in ukrainischer Gefangenschaft

„Wir kämpfen darum, wo die Grenze verlaufen wird. Zwischen Leben und Sklaverei“: Der ukrainische Präsident Selenskyj meldet sich mit martialischen Worten an sein Volk.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sind Hunderte russische Soldaten in Gefangenschaft seines Landes geraten. „Hunderte, Hunderte Gefangene. Unter ihnen sind Piloten von Flugzeugen, die unsere Städte bombardiert haben. Unsere Zivilisten“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, die er am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram veröff...

