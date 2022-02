Politik : Sellering verzichtet auf Teilnahme an Bundespräsidentenwahl

Anders als geplant wird Mecklenburg-Vorpommerns früherer Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) am Sonntag nicht bei der Wahl des Bundespräsidenten in Berlin dabei sein. Er habe seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründe abgesagt, hieß es am Mittwoch aus der SPD-Landtagsfraktion. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Anstelle Sellerings wird der Schweriner Verwaltungsbeamte und Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval, Lutz Scherling, der Bundesversammlung angehören.

An der Wahl des nächsten Bundespräsidenten nehmen insgesamt 32 Wahlfrauen und -männer aus Mecklenburg-Vorpommern teil. Neben den 16 Bundestagsabgeordneten aus dem Nordosten werden der Bundesversammlung 16 weitere Personen angehören, die der Landtag im Dezember entsprechend der Fraktionsstärke bestimmt hatte. Zu den prominentesten Personen, die in das W...

