Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen leicht gesunken

Nach Tagen des Anstiegs ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Mittwoch mit 1209,4 an, am Vortag lag er noch bei 1213,5. 25 neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit der Pandemie registriert. Spitzenreiter bei den Inzidenzzahlen bleibt der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2710,8. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Wesermarsch mit 645,0.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 11,0 leicht auf 11,2 an. Diese Größe bezeichnet die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die wegen anderer Erkrankungen in der Klinik sind. Die Auslastung der Intensivstationen m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.