Lockerungen in Sicht : Sinkende Corona-Zahlen: Normales Leben rückt näher

Weniger Neuinfektionen und für viele Menschen etwas mehr Normalität: Immer noch sterben jeden Tag hunderte Menschen an Covid-19 - doch für Millionen rückt ein lockereres Leben näher.

Berlin | Mit sinkenden Infektionszahlen und der Aussicht auf den Wegfall von Regeln für Geimpfte und Genesene wird mehr Normalität in Deutschland trotz Corona greifbarer. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb eines Tages ging am Mittwoch binnen einer Woche um 19 Prozent auf 18.034 Fälle zurück. „Seitdem wir die Notbremse in Kraft gesetzt haben...

