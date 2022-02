Korruption : Slowakischer Journalistenmord-Prozess wird neu aufgerollt

Die Freisprüche sorgten für Empörung: In der Slowakei wird ein Mord an einem Journalisten und seiner Verlobten neu verhandelt. Vor Gericht stehen der Unternehmer Marian Kocner und eine Komplizin.

Vier Jahre nach einem international beachteten Journalistenmord hat am Montag in der Slowakei ein neuerliches Gerichtsverfahren gegen den mutmaßlichen Auftraggeber Marian Kocner und eine Komplizin begonnen. Der damals 27 Jahre alte Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine gleichaltrige Verlobte Martina Kusnirova waren am 21. Februar 2018 in ihrem Ha...

