Aktuelle Forsa-Umfrage : Sonntagsfrage: CDU so schwach wie nach Spendenaffäre - mit Grünen fast gleichauf

Der Trend setzt sich fort: Immer mehr Bürger würden sich für die Grünen entscheiden, die Union, insbesondere die CDU, verliert massiv an Zustimmung.

Schwerin | Die Union steht in Umfragen so schlecht da wie nach ihrer Spendenaffäre und nach der letzten Europawahl. Nur noch 26 Prozent der Befragten würden sich im RTL/ntv-Trendbarometer für CDU/CSU entscheiden, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Die vom Meinungsforschungsinstitut Forsa Befragung fand vom 16. bis zum 22. März statt - also noch vor den neuesten Bun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.