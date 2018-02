Nach Rückzug von Martin Schulz : SPD setzt auf schnellen Wechsel

Nahles heute schon neue Parteichefin?

von Christiane Jacke, Christian Andresen, Uwe Westdörp

13. Februar 2018, 05:00 Uhr

Angesichts der Turbulenzen in der SPD wird Fraktionschefin Andrea Nahles den Parteivorsitz voraussichtlich schon an diesem Dienstag kommissarisch übernehmen. Am Nachmittag wollen Präsidium und Vorstand der SPD über das Vorgehen beraten. Erwartet wird, dass der bisherige SPD-Chef Martin Schulz dort seinen sofortigen Rückzug verkünden wird. Zunächst hatte er diesen Schritt erst für Anfang März geplant. Mehrere Spitzengenossen sprachen sich für einen schnellen Wechsel aus.

Nahles könnte nun zunächst kommissarisch die Parteiführung übernehmen und müsste dann innerhalb von drei Monaten bei einem Parteitag formal gewählt werden. Nötig wird der Wechsel, weil die Personalquerelen um Schulz die Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag zu überlagern drohen. Schulz hatte nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union – entgegen vorherigen Aussagen – angekündigt, er wolle Außenminister in einem schwarz-roten Kabinett werden und den Parteivorsitz abgeben. Auf großen Druck hin hatte er kurz darauf aber seinen Verzicht auf den Ministerposten erklärt. Dem einstigen Kanzlerkandidaten bleibt demnach künftig nur sein Mandat im Bundestag.

Vor dem alles entscheidenden Mitgliedervotum steckt die Partei also in größtmöglichen Turbulenzen. Als Erste aus der Parteiführung sprach sich die SPD-Vize Manuela Schwesig für einen schnellen Wechsel an der Spitze aus. „Ich unterstütze sehr, dass Andrea Nahles zügig den Vorsitz der SPD übernimmt“, sagte sie in den ARD-„Tagesthemen“. Auch der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, sagte der „Rheinischen Post“, wenn der Parteivorstand Nahles ohnehin als Parteivorsitzende vorschlagen werde, sei es sinnvoll, sie gleich zur kommissarischen Vorsitzenden zu ernennen.

Die Linken im Bundestag kritisieren die Ernennung von Nahles. Linkefraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte unserer Redaktion: „Eine neue Parteivorsitzende Andrea Nahles ist kein Befreiungsschlag, sondern ein Offenbarungseid.“ Wagenknecht betonte, die SPD brauche keine „Weiter-so-Verwalterin, sondern eine inhaltliche Erneuerung“. Sie kritisierte, Nahles habe die faulen Kompromisse in den Koalitionsgesprächen mit der Union mit ausgehandelt. In der letzten Regierung habe sie als Ministerin dem Boom von Leiharbeit und unsicheren Jobs zugesehen. Und statt Altersarmut zu bekämpfen, habe sie die gesetzliche Rente durch Einführung des Betriebs-Riesters zusätzlich geschwächt. Außerdem sei die SPD-Fraktionsvorsitzende an führender Stelle an den jüngsten „Personal-Chaostagen“ beteiligt gewesen.

Kommentar “Alles oder nichts“ von Uwe Westdörp Es ist atemberaubend, wie schnell die SPD ihre Chefs wechselt. Martin Schulz, vor einem Jahr noch der 100-Prozent-Vorsitzende und im Dezember im Amt bestätigt, ist beinahe schon eine Person der Vergangenheit. Nun soll alles ganz schnell gehen und Andrea Nahles die SPD in ruhigere Gewässer steuern. Ob ihr das gelingt, steht freilich in den Sternen. Als gefährliche Klippe erweist sich die Mitgliederbefragung. Sagt die Basis Nein zur Koalition mit der Union, kann Nahles gleich wieder einpacken. Doch so weit muss es nicht kommen. Immerhin wissen alle Genossen, dass Neuwahlen die SPD zur Randerscheinung degradieren könnten. Also ist es naheliegend, grünes Licht für die Groko zu geben. Hinzu kommt: Die SPD hat gut verhandelt, inhaltlich und bei der Ressortverteilung klare Akzente gesetzt. Niemand würde verstehen, wenn sie das aufs Spiel setzen sollte. Es ist deshalb richtig, dass die Partei ihre Führungsfrage schnell regelt. Nur so kann sie erreichen, dass wieder über Inhalte diskutiert wird und nicht nur über Posten.