Regierung mit der Union : Nahles wirbt für GroKo-Ja

Die Umfragewerte sind mies, nun muss es für die SPD wenigstens mit der GroKo klappen. In Hamburg wirbt die SPD-Spitze auf einer ersten Mitgliederkonferenz für den Koalitionsvertrag. Sechs weitere Konferenz sollen folgen.

von dpa

17. Februar 2018, 11:14 Uhr

Mit einer Mitgliederkonferenz in Hamburg hat die SPD-Spitze ihre Werbeoffensive an der Basis für den Eintritt in eine große Koalition mit CDU und CSU begonnen.

Bei dem nichtöffentlichen Treffen in der Messe wollten die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles und der kommissarische Vorsitzende, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, am Samstag für den Koalitionsvertrag werben. Die SPD-Spitze könne nach harten Verhandlungen mit der Union ein gutes Ergebnis vorlegen, sagte Nahles vor Beginn. «Ich bin zuversichtlich, dass gute Argumente auch überzeugen.»

Sie wollten hören, wie die Stimmung an der Basis sei, sagte Nahles. Scholz bezeichnete den Meinungsaustausch mit den erwarteten 800 Mitgliedern als «wichtige, demokratische Veranstaltung». Am Samstagnachmittag steht in Hannover die nächste Regionalkonferenz an.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil stellte sich nach eigenen Angaben auf eine faire und sachliche Diskussion ein. «Ich bin überzeugt, am Ende gibt es eine Mehrheit in der SPD dafür, dass wir in eine Regierung gehen», sagte er. Der Koalitionsvertrag sei gelungen und enthalte viele Inhalte - «und die wollen wir jetzt umsetzen».

Die rund 463.000 Mitglieder können per Briefwahl vom 20. Februar bis zum 2. März abstimmen, ob sie für eine große Koalition mit der Union sind. Die Briefe werden von der Post zur Berliner SPD-Zentrale, dem Willy-Brandt-Haus, gebracht - am 4. März wird das Ergebnis verkündet. Bei einem Ja könnte sich Angela Merkel (CDU) mit den Stimmen von Union und SPD im Bundestag erneut zur Kanzlerin wählen lassen.