Pandemie : SPD-Spitzenkandidat für Verlängerung der Corona-Regeln

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat eine Verlängerung der bestehenden Corona-Regeln in Schleswig-Holstein bis 2. April gefordert. „Angesichts der hohen Infektionszahlen auch in Schleswig-Holstein haben Vorsicht und Gesundheitsschutz für mich weiter Priorität“, sagte er am Dienstag. „Unsere Nachbarländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wollen ihre aktuell geltenden Corona-Regeln bis 2. April verlängern.“ Die Landesregierung sollte diesem Beispiel folgen.

Bislang plant diese, die tiefergreifenden Schutzmaßnahmen zum Sonntag auslaufen zu lassen - Vorgaben zum Tragen von Schutzmasken ausgenommen. Ein Regierungssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, „die Landesregierung hat ihren Stufenplan für das weitere Vorgehen bereits Mitte Februar bekannt gegeben“. Dieser sei auch Gegenstand von Beratungen des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.