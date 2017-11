EU-Sozialgipfel in Göteborg : Starkes Signal oder Luftnummer?

Das Problem des Sozialgipfels liegt in der Tatsache, dass er Hoffnungen weckt, die er eigentlich nicht erfüllen kann. Die Bürger erwarten von dieser Union, dass sie mit ihrem Versprechen, die Antwort auf die Globalisierung zu sein, Ernst macht. Sie wollen, dass Arbeitsplätze gesichert werden, Bildung garantiert wird, gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit selbstverständlich und Chancen für alle keine leere Formel mehr ist. Um das zu erreichen, müssten die Mitgliedstaaten sich den eigenen Versprechungen beugen. Doch genau das werden sie nicht tun. Und so bleiben viele der zentralen und wichtigen Werte, die man heute in Göteborg unterschreibt, eher gut gemeinte Ziele, aber ganz sicherlich keine einklagbaren Rechte für die Menschen. Ein Großteil der Probleme und sozialen Defizite, die es in den Staaten gibt, wurden auch dort verursacht. Und sie können auch nur vor Ort beseitigt werden.