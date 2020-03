Gedenken in Hanau : Steinmeier ruft zur aktiven Verteidigung der Demokratie auf

Ein «Anschlag auf unsere Freiheit» - so bezeichnet Bundespräsident Steinmeier beim zentralen Gedenkakt in Hanau den Anschlag Mitte Februar. Für ihn ergibt sich daraus ein ganz klarer Auftrag für Staat und Bürger.

von dpa

04. März 2020, 15:42 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau die gesamte Gesellschaft zur Verteidigung der Demokratie aufgefordert.

«Unsere Grundwerte, unsere Freiheit, unser Frieden - sie sind ohne uns nicht gesichert», mahnte er am Mittwoch beim zentralen Gedenkakt in Hanau. «Demokratie lebt nicht, weil das Grundgesetz sie verordnet. Sie lebt und bleibt, wenn wir sie wollen und uns in ihr engagieren - gegen die, die sie in Frage stellen oder bekämpfen. Wir müssen sie aktiv verteidigen. Wir. Der Staat. Ich.» Steinmeier lud die Angehörigen der Opfer in seinen Kondolenzschreiben zu einem späteren Treffen nach Berlin ein.

Bei dem Anschlag hatte ein 43-jähriger Deutscher am Abend des 19. Februar neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Weitere Menschen wurden verletzt. Der Sportschütze soll auch seine Mutter getötet haben, bevor er sich selbst das Leben nahm. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der mutmaßliche Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.

Steinmeier nannte den Angriff nach dem vorab veröffentlichten Redetext einen «Anschlag auf uns alle», einen «Anschlag auf unser Grundverständnis vom Zusammenleben», einen «Anschlag auf unsere Freiheit» und einen «Anschlag auf den gesellschaftlichen Frieden» in Deutschland. Alle müssten solchen Anschlägen entgegentreten. «Die ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist gegen Ausgrenzung und Ressentiments, gegen Hass und Gewalt. Aber es reicht nicht, zu wissen, dass man in der Mehrheit ist. Das Schweigen der Vielen darf nicht zur Ermutigung Weniger werden. Nein, die Mehrheit muss sich zeigen, immer wieder, im Verein, am Stammtisch, im Fußballstadion.»

Das Verbrechen habe eine «Vorgeschichte», sagte Steinmeier. «Eine Vorgeschichte der Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte, von Muslimen, von angeblich Fremden. Eine Vorgeschichte geistiger Brandstiftung und Stimmungsmache. Eine Vorgeschichte des Hasses, der sich in den sogenannten sozialen Medien, aber längst nicht nur da, schonungslos über seine Opfer ergießt.» In diesem Klima würden die Hetzer immer schamloser, agierten immer offener, versteckten sich nicht mehr. «Es ist dieses Klima, in dem Terroristen zur Waffe greifen, sich gerechtfertigt fühlen zu morden.»

Der Bundespräsident räumte ein: «Ja, es gibt Rassismus in unserem Land – und das nicht erst seit einigen Wochen. Ja, es gibt weit verbreitete Muslimfeindlichkeit.» Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder mit Kopftuch erlebten Diskriminierungen, würden Opfer von Angriffen, von Beleidigungen und von Gewalt. Sie alle hätten ein Recht darauf, dass ihre Mitbürger Anteil nähmen, widersprächen und eingriffen. Sie alle hätten ein Recht darauf, dass ihr Staat hinsehe, verfolge, bestrafe. «Sie alle haben das Recht auf einen Staat, der sie schützt.»