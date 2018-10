WTD will Mittwoch Werte nennen : Streit um Grenzwerte beim Moorbrand setzt sich fort

Die Berichterstattung unserer Redaktion über die Schadstoffgrenzwerte rund um den Moorbrand in Meppen sorgen weiter für Diskussionsstoff. So wurden die Grenzwerte von 9 ppm Kohlenmonoxid (CO) bei Messungen des ABC-Gefahrstoffzuges Leer am 18. September mehrfach überschritten.

von Hermann-Josef Mammes, Burkhard Ewert und Manfred Fickers

08. Oktober 2018, 18:45 Uhr

Meppen | "Das Landesgesundheitsamt und der Landkreis sind sich einig, dass diese isolierte Betrachtung der Redaktion fehlerhaft ist", heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Emsland. Im Ergebnis bleibe es nach toxikologischer Fachexpertise bei der Einschätzung, dass eine akute Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung nicht bestand. Dabei hatte der Landkreis jedoch selbst 10 ppm in der Außenluft als Handlungswert festgelegt.



Große Rauchfahne

Richtig ist nach Angaben des Landkreises, dass die Weltgesundheitsorganisation einen Grenzwert von 9 ppm CO definiert hat. Allerdings gelte dieser erst dann als problematisch, wenn er "im Innenraum in einem Zeitraum von acht Stunden ein Leben lang überschritten wird". Die vereinzelten kurzfristigen Überschreitungen, auf welche die Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung abstelle, beliefen sich auf der Höhe eines Siedlungsgebietes in Stavern kurzzeitig bei 14 ppm – im unbewohnten Gebiet zeitweise auf 20 ppm. Diese Werte wurden in der „Rauchfahne“ in der Nacht vom 18. auf den 19. September gemessen und stellten die höchsten Werte dar.

Feuerwehr nicht gefolgt

In diesem Zusammenhang wirft Landkreis der Redaktion eine „isolierte Betrachtung“ vor. Diese war allerdings seitens der bisherigen Berichterstattung nicht erfolgt. Vielmehr erfolgte die eindeutige Einordnung des Messwertes in den Zusammenhang, dass die Daten nur isoliert erhoben worden waren. Es fehlten Messungen über einen längeren Zeitraum von mehrere Stunden. Genau darin besteht der Vorwurf der Feuerwehr, deren anders lautender Empfehlung nicht gefolgt worden war.

Keine Gesundheitsgefahr

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt resümiert: „Eine kurzfristige Überschreitung von solchen Langzeit-Durchschnitts-Richtwerten stellt nicht automatisch eine akute Gesundheitsgefahr dar“. Obgleich für die Sicherheit der Einsatzkräfte auf dem WTD-Gelände die dortige Einsatzleitung zuständig war und ist, wird angemerkt, dass die sogenannte maximale Arbeitsplatzkonzentration von täglich 8 Stunden einen Wert von 30 ppm nicht überschreiten darf.

148 Einsatzkräfte

Unterdessen sind noch 148 Einsatzkräfte mit dem Löschen der letzten Glutnester befasst, die man bei Aufklärungsflügen von Drohnen ausfindig gemacht hat. Am Dienstag soll wieder ein Tornado-Aufklärungsflugzeug das Lagebild der Einsatzleitung ergänzen, teilt die Bundeswehr mit. Für die zur Durchfahrt Berechtigten ist die Sperrung der sogenannten Panzerstraße in der Verlängerung des Schlagbrückener Wegs in Meppen aufgehoben worden. Weil hier aber noch Bauarbeiten laufen, bittet die Bundeswehr um eine umsichtige und angepasste Fahrweise. Bei der Schadensannahmestelle sind inzwischen 50 Anträge eingegangen. Die Bundeswehr arbeitet an einer Zusammenstellung der von zivilen und militärischen Stellen während des Brandes gewonnenen Messdaten mit. Ergebnisse sollen in einer Pressekonferenz am Mittwoch vorgestellt werden.