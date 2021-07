Haftstrafe : Südafrika: Ex-Präsident Jacob Zuma tritt Haftstrafe an

Seine Amtszeit war von Korruptionsvorwürfen überschattet und er war einer gerichtlichen Anordnung nicht gefolgt: Nun hat der südafrikanische Ex-Präsident Jacob Zuma seine Haftstrafe angetreten.

Johannesburg | Der südafrikanische Ex-Präsident Jacob Zuma hat in der Nacht zum Donnerstag seine Haftstrafe angetreten. Er sei in dem EstCourt Correctional Centre in KwaZulu-Natal, teilte die südafrikanische Polizei mit. Der 79-Jährige habe entschieden, sich der Polizei zu stellen, teilte die Zuma-Stiftung mit. Wegen Missachtung einer gerichtlichen Vorladung w...

