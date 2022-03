China : Taiwan-Konflikt: China steigert Militäretat um 7,1 Prozent

Mit einer Steigerung um 7,1 Prozent will China künftig wesentlich mehr Geld in sein Militär investieren. Das findet besonders im demokratischen Nachbarland Taiwan Aufmerksamkeit.

Mit dem Rechenschaftsbericht von Regierungschef Li Keqiang hat die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses in Peking begonnen. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit Taiwan und seinen Nachbarn will China seinen Militäretat in diesem Jahr deutlich um 7,1 Prozent steigern. Das geht aus dem neuen Haushaltsentwurf hervor, der zum...

