Militante Islamisten : Taliban verhängen Flugverbot für Afghaninnen ohne Begleiter

Westliche Länder wollen wie Anerkennung der Taliban-Regierung in Afghanistan unter anderem von deren Rechte für Frauen abhängig machen. Doch die Islamisten erlassen immer strengere Vorschriften.

Frauen in Afghanistan dürfen ohne einen männlichen Begleiter nicht mehr fliegen. Die Taliban haben die Fluglinien im Land angewiesen, an Frauen ohne Begleiter keine Tickets mehr zu verkaufen, wie ein Dokument ergibt, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Entscheidung trafen die Taliban demzufolge am Donnerstag bei einem Treffen der Grenzpolize...

