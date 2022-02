Politik : Tausende bekunden auf Friedensdemo Solidarität mit Ukraine

Tausende Menschen haben am Freitag in Hamburg auf einer Friedensdemo ihre Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine bekundet. Mindestens viereinhalb Tausend Demonstranten zogen nach Polizeiangaben am späten Nachmittag vom Hachmannplatz am Hauptbahnhof Richtung Rathausmarkt durch die Innenstadt. „Am Ende könnten es aber noch mehr werden“, sagte ein Polizeisprecher.

In dem Demonstrationszug unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine“ waren Plakate mit der Aufschrift „Heute Ukraine, morgen EU“ oder „Lieber frieren als Gas von Putin“ zu lesen. Auch gab es Hitler-Vergleiche mit dem russischen Präsidenten. „Stop this war criminal“ (Stopp diesen Kriegsverbrecher) stand auf einem Bild, das Wladimir Putin mit Seitensch...

