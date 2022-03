Fridays for Future : Tausende demonstrieren bei „globalem Klimastreik“ in NRW

Tausende Menschen haben am Freitag in nordrhein-westfälischen Städten für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstriert. Die Bewegung Fridays for Future (FFF) hatte zum zehnten „globalen Klimastreik“ aufgerufen. Bei den Aktionen unter dem Motto „People not Profit“ wollten die Teilnehmer auch Solidarität mit der Ukraine ausdrücken.

In Aachen zogen nach Angaben der Polizei am Vormittag rund 2000 vorwiegend junge Menschen durch die Straßen. In Köln versammelten sich etwa 3000 Teilnehmer - 10.000 waren angemeldet - zu einer Kundgebung im Rheinpark. Anschließend startete eine Fahrraddemo mit etwa 1000 Teilnehmenden, zeitgleich zogen Demonstranten zu Fuß auf der rechten Rheinseite ent...

