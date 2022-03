Ukraine-Krieg : Tausende Hamburger demonstrieren für Frieden

Friedensdemonstrationen zu Wasser und an Land. In Hamburg protestieren mehrere Tausend Menschen am Sonntag gegen den Krieg in der Ukraine. Sie haben Forderungen.

Erneut haben mehrere Tausend Menschen in Hamburg gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine demonstriert. Die Jugendorganisationen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie der Landesjugendring, die Klimabewegung Fridays for Future und die ukrainische Diaspora hatten für Sonntag zu einer Kundgebung auf dem Jungfernstieg aufgerufen. Die Veranstalter gin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.