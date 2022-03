Politik : Tausende zu Demos in Hamburg gegen den Krieg erwartet

Fridays for Future hatte erst mit 5000 Teilnehmern gerechnet. Dann hat Schulsenator Rabe die rund 250.000 Schülerinnen und Schülern für die Demo gegen den Krieg in der Ukraine vom Unterricht befreit. Nun geht die Klimabewegung von Zehntausenden Teilnehmern aus.

Zu mehreren Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine werden in Hamburg am Donnerstag und Samstag Tausende Menschen erwartet. Am Donnerstag wollen die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) sowie zahlreiche Jugendorganisationen unter dem Motto „Solidarität für die Ukraine“ um 12.00 Uhr vom Spielbudenplatz aus durch die Innenstadt zurück nach St. P...

