Wetter in Deutschland : Temperaturen steigen auf rekordverdächtige Höhen

Die Schwimmbäder sind voll, örtlich weicht der Straßenasphalt auf, die Eisverkäufer haben Hochkonjunktur: Zum Monatsende dreht der Juni nochmal verschärft an der Temperaturschraube. Der Juli will es dagegen erstmal ruhiger angehen lassen.

von dpa

30. Juni 2019, 15:09 Uhr

Deutschland schwitzt und schwitzt: Heute stiegen die Temperaturen schon in den Mittagsstunden erneut auf rekordverdächtige Höhen. «Vielerorts gab es um 13.00 Uhr bereits Werte von 35 Grad», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Der höchste Wert wurde nach seinen Angaben um diese Uhrzeit im hessischen Dillenburg mit 37,3 Grad gemessen. Kühler war es teilweise an der Nordsee. So kletterte das Thermometer beispielsweise in Emden bis zum Mittag nur auf 27 Grad.

In Thüringen weichte die Hitze im Landkreis Weimarer Land eine Fahrbahndecke auf. Stellenweise seien deshalb Asphaltstücke aus der Straße gedrückt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Auch in Rom brütete die Hitze - Papst Franziskus nahm das zum Anlass, Worte an besonders Betroffene zu richten. «Ich bete für diejenigen, die in diesen Tagen am meisten unter den Folgen der Hitze gelitten haben», sagte der Pontifex am Sonntag vor Gläubigen in der prallen Sonne auf dem Petersplatz. «Kranke, Alte, Menschen, die draußen arbeiten müssen, auf den Baustellen.» Er hoffe, dass keiner von ihnen zurückgelassen oder ausgebeutet werde.

Nach der jüngsten rekordverdächtigen Hitze können sich die Menschen in der neuen Woche zumindest ein Stück weit auf Abkühlung freuen. Bis zum Dienstag gehen die Temperaturen wieder auf unter 30 Grad zurück, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im Norden und im Süden gibt es nach langer Trockenheit außerdem wieder Regen, teilweise Gewitter.

Im Süden beginnt die Woche teils mit Unwettern, heftigem Starkregen und Hagel. Auch an den Küsten kann es regnen oder kurze Gewitter geben, sonst bleibt es heiter. Mit 28 bis 35 Grad bleibt es zunächst noch recht heiß, im Nordwesten gibt es 19 bis 27 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es an der Donau auf 20 bis 15 Grad ab, ansonsten auf 16 bis 9 Grad.

Weiter zurück gehen die Temperaturen am Dienstag: Im Norden wird es mit 16 bis 20 Grad wieder regelrecht kühl, im restlichen Land soll es laut DWD 21 bis 28 Grad geben. Es wird heiter, im Norden und am Alpenrand kann es Schauer geben. Nachts kühlt es auf 14 Grad am Alpenrand ab, im Sauerland und im Erzgebirge kann es mit 5 Grad regelrecht kalt werden.

Am Mittwoch gibt es im Norden und an den Alpen einzelne Schauer, in den mittleren Landesteilen bleibt es heiter und trocken. Im Norden erreichen die Temperaturen 17 bis 24 Grad, ansonsten 23 bis 28 Grad.