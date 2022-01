Kolumne „Berliner Geflüster” : Theater statt Krisensitzung: Was macht Angela Merkel?

Es ist gerade anderthalb Monate her, dass Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet wurde. Doch es scheint, als sei das vor einer Ewigkeit gewesen. Die so lange mächtigste Frau der Welt ist in einem schwarzen Loch verschwunden.

von Tobias Schmidt

22. Januar 2022, 12:00 Uhr

An diesem Samstag kommt die CDU, also Merkels CDU, zu ihrem Parteitag zusammen, auf dem Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden gewählt werden will. Die Langzeitvorsitzende, die ihre Partei anderthalb Jahrzehnte an der Macht halten konnte, wird dabei nicht in Erscheinung treten. Eine Würdigung als „Ehrenvorsitzende”? Passe nicht mehr in die Zeit. Eine Einladung zum Versöhnungs-Dinner von Merz? Aus „terminlichen Gründen” abgesagt.

Aus den Augen aus dem Sinn?

Seit Angela Merkel das Kanzleramt an Olaf Scholz übergeben hat, hat sich die 67-Jährige komplett von der Öffentlichkeit abgemeldet. Gesichtet wurde sie lediglich bei einer Aufführung von Kleists „Der zerbrochene Krug” im Deutschen Theater. Dass sie ein Job-Angebot von UN-Generalsekretär António Guterres ablehnte, überraschte wenig. Verblüffend ist aber, wie weit weg die Merkel-Ära schon erscheint. Aus den Augen aus dem Sinn? Nach der langen Zeit, in der sie das Land prägte wie keine andere?

In der Berliner Blase macht man sich ernsthafte Gedanken. Klar, sie plant, ihre Memoiren zu schreiben, da kann man viel Zeit rein stecken. Aber was bitte macht die Frau, die in ihrer aktiven Zeit als Politikerin angeblich mit vier Stunden Schlaf auskam, sonst so? Spazieren in der Uckermark? Einen Umzug nach Hamburg planen? Sich auf Italien freuen, wo ihr Mann Joachim Sauer demnächst häufig arbeiten wird?

Ein Glas Rotwein mit Gerhard Schröder?

Die Spekulationen in den Hauptstadt-Postillen quellen über. Der „Tagesspiegel” gab ihr gar einen Ratschlag, mal in Ruhe mit Altkanzler Gerhard Schröder ein Glas Wein zu trinken und über seine Erfahrungen mit dem Abschied von der Macht zu plaudern.

Ob Schröder ein naheliegender Ratgeber wäre, nun ja. Dessen Weg, das entstandene Vakuum durch Lobbyarbeit für Wladimir Putin zu füllen, konnte Merkel bisher jedenfalls nicht viel abgewinnen. Auch wird sie nicht von Zorn erfüllt sein, wie Helmut Kohl nach seiner Abwahl. Und vor Comeback-Gelüsten wie Donald Trump scheint Angela Merkel in jedem Fall gefeit.

Vielleicht genießt sie gerade einfach ihre neue Freiheit, sich nicht um die ganzen Krisen um uns herum kümmern zu müssen.