Protest gegen AfD-Rechtskurs : Thüringer Höcke-Stellvertreterin legt Parteiamt nieder

Die Stellvertreterin von Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke hat aus Protest gegen rechtsextreme Strömungen in der Partei ihr Amt niedergelegt. Steffi Brönner habe das dem Landesvorstand in der Nacht zum Mittwoch per Mail mitgeteilt, sagte AfD-Sprecher Torben Braga der dpa.