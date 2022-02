Polizeigewalt : Tötung George Floyds: Ex-Polizisten für schuldig befunden

2020 starb der Afroamerikaner George Floyd: Ein Polizist kniete auf seinem Hals, andere Beamte schritten nicht ein. Nun droht den Männern eine Gefängnisstrafe.

Fast zwei Jahre nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA sind drei beteiligte Ex-Polizisten verurteilt wurden. Eine Jury befand die Männer in dem Verfahren vor einem Bundesgericht in Saint Paul im Bundesstaat Minnesota für schuldig, Floyds verfassungsmäßige Bürgerrechte verletzt zu haben, wie das US-Justizmi...

