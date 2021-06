Botschaft an Teheran : Tote bei US-Angriffen auf pro-iranische Milizen

In Wien verhandeln die USA und der Iran über ein neues Atomabkommen. Doch im Irak und auch in Syrien bekämpfen sich beide Seiten militärisch. US-Präsident Joe Biden setzt jetzt ein Zeichen.

Arlington | Trotz Fortschritten bei den Atomgesprächen mit dem Iran haben die USA mit einem neuen Militärschlag den Druck auf die Führung in Teheran und deren Verbündete erhöht. Bei Luftangriffen im syrisch-irakischen Grenzgebiet kamen in der Nacht auf Montag mehrere Kämpfer pro-iranischer Milizen ums Leben. Das US-Verteidigungsministerium sprach von einem not...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.