Konflikte : Tote und Verletzte bei Putschversuch in Guinea-Bissau

Im westafrikanischen Staat Guinea-Bissau gibt es am Dienstag heftige Schusswechsel am Präsidentenpalast. Sie lassen das Schlimmste befürchten in einer Region, in der sich die Militärputsche häufen.

Bei einem Putschversuch im westafrikanischen Guinea-Bissau sind nach Angaben des Präsidenten mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Genaue Zahlen nannte Umaro Sissoco Embaló nach Angaben der portugiesischen Zeitung „Público” in der Nacht zu Mittwoch nicht. Die lokale Radiostation Bantaba berichtete von sechs Toten. Sicherheitskräfte hätten den ...

