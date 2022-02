Entscheidung der Kommission : Trotz starker Kritik: EU stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein

Die EU-Kommission wird Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke zukünftig als klimafreundlich einstufen.

Ungeachtet massiver Kritik stuft die EU-Kommission Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich ein. Das kündigte die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness am Mittwoch in Brüssel an. Klimaexperten und einige Mitgliedstaaten - darunter auch Deutschland - hatten die Pläne der EU zuvor kritisiert. Die ...

