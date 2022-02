Pandemie : Trucker-Proteste: Kanada hebt Notstandsregelung auf

Nachdem zum ersten Mal in der Geschichte Kanadas die Notstandsregelung zum Einsatz kam, scheint sich die Lage im Land wieder zu entspannen.

Kanadas Premier Justin Trudeau hat die geltende Notstandsregelung in seinem Land wegen der über Wochen stattfindenden Trucker-Proteste zurückgenommen. Die „Situation ist kein Notfall mehr“, sagte Trudeau auf einer Pressekonferenz. Der „Emergencies Act“ wurde am vergangenen Montag, am 14. Februar, erstmals in Kanadas Geschichte angewandt, um gegen die ...

