Erklärung beim Apec-Gipfel : Trump und Putin sehen keine militärische Lösung für Syrien

Die USA und Russland haben beim Apec-Gipfel in Vietnam eine Erklärung zum Krieg in Syrien veröffentlicht. Eine militärische Lösung für den Konflikt gebe es nicht, hieß es in dem Papier, aus dem russische Medien zitierten.