Sanktionen wieder in Kraft : Trump verkündet Rückzug der USA aus Atomabkommen mit Iran

Es ist der härtest mögliche Schritt: US-Präsident Donald Trump will alle Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft setzen.

von dpa

08. Mai 2018, 20:22 Uhr

Washington | US-Präsident Donald Trump will US-Sanktionen gegen den Iran wieder einführen, verkündete er am Dienstag im Weißen Haus. Damit würden sich die USA praktisch aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen - die härtest mögliche Gangart der USA. Bereits zuvor meldeten mehrere US-Medien, dass sich Trump aus dem Deal verabschieden wolle.

Unmittelbar vor der erwarteten US-Entscheidung zur Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinem Amtskollegen Donald Trump telefoniert. Die beiden Staatschefs hätten am Dienstag über Fragen im Zusammenhang mit Frieden und Stabilität im Mittleren Osten gesprochen, teilte der Élyséepalast mit, ohne weitere Details zu nennen. Macron telefonierte im Anschluss mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britischen Premierministerin Theresa May über die Entscheidung.

Der Iran hat sich 2015 verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt. Die USA hatten ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt.

EU will an Atomdeal festhalten

Die Europäische Union will trotz der Entscheidung der USA an dem Deal festhalten. "So lange sich Iran an seine nuklearen Verpflichtungen hält - was er bislang tut - wird die EU der vollen Umsetzung des Abkommens verpflichtet bleiben", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstagabend in Rom. "Wir vertrauen voll auf die Kompetenz und Unabhängigkeit der Internationalen Atomenergiebehörde, die zehn Berichte veröffentlicht hat, in denen Iran die volle Einhaltung der Verpflichtungen bescheinigt wird." Sie werde nun in den kommenden Stunden und Tagen mit allen Partnern die Auswirkungen der Entscheidung untersuchen, sagte sie.

Der französische Präsident Emmanuel Macron twitterte im Anschluss an Trumps Rede, Frankreich, Deutschland und Großbritannien bedauerten die Entscheidung der USA. Das internationale Regime zur Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen stehe auf dem Spiel.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. Mai 2018

Macron kündigte außerdem an, gemeinsam an einem breiteren Atomabkommen arbeiten zu wollen, das langfristig den Nahen Osten stabilisieren soll. Die drei europäischen Länder hatten den 2015 vereinbarten Atomdeal mit unterzeichnet und in den vergangenen Wochen dafür geworben, dass die USA an Bord bleiben.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, als "mutig und richtig" gelobt. Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des Atomabkommens mit Teheran. Der Iran droht immer wieder mit der Vernichtung Israels. Netanjahu hat dem Iran vorgeworfen, heimlich das Know-how für den Bau von Atomwaffen für einen möglichen künftigen Gebrauch aufbewahrt zu haben. Er hatte eine massive Überarbeitung oder die Aufkündigung des Atomabkommens gefordert.