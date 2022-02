Drohnenangriff : Türkei: Luftangriffe gegen Kurdenmilizen in Syrien und Irak

In Syrien und dem Irak geht die Türkei gegen Kurdenmilizen vor. Vier Menschen sterben, viele verletzt. In Deutschland gibt es Zweifel, dass die Angriffe mit Völkerrecht vereinbar sind.

Die Türkei hat nach eigenen Angaben in einer neuen Luftoffensive Stellungen von Kurdenmilizen in Nordsyrien und im Nordirak bombardiert. Es seien unter anderem Schutzräume und Munitionslager getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Mittwoch mit. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens...

