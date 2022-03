Pandemie : Über 53.000 Corona-Infektionen: Inzidenz steigt weiter

In Nordrhein-Westfalen sind binnen 24 Stunden fast 53.400 Corona-Neuansteckungen erfasst worden. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg damit laut Robert Koch-Institut (RKI) vom Freitag weiter auf 1461,5 nach 1435,6 am Donnerstag. Am Freitag der vergangenen Woche (11.3.) hatte die Inzidenz noch bei 1355,5 gelegen. 52 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.