Diplomatie : Ukraine-Konflikt: Reisediplomatie verstärkt

Die Reisediplomatie geht angesichts der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt unter Hochdruck weiter. Bislang ohne greifbare Ergebnisse. Dabei geht es auch um die Gaspipeline Nord Stream 2.

Nach seinem Krisentreffen im Kreml in Moskau hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt fortgesetzt. Er traf am Dienstag inmitten schwerer Spannungen den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Am Abend zuvor hatte Macron fast sechs Stunden mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.