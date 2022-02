Eskalation Moskaus : Ukraine-Konflikt: So reagieren die USA und Europa

Die Reaktion auf Putins Entscheidung kommt prompt in Form von Sanktionen - einige sind nun in Kraft getreten. Die Konsequenzen kommen zu spät, befürchtet der ukrainische Botschafter in Deutschland.

Die USA und ihre Verbündeten antworten geschlossen auf die russische Aggression gegen die Ukraine: Nach der Europäischen Union, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zogen Japan, Australien und Kanada mit Strafmaßnahmen nach. Die Sanktionen zielen vor allem auf russische Banken, Geschäftsleute und Entscheidungsträger, die die Politik von Präsiden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.