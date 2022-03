Politik : Ukraine: Landtag gedenkt mit Schweigeminute der Kriegsopfer

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat in einer Schweigeminute der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht. Wie Parlamentspräsidentin Birgit Hesse am Dienstag zu Beginn einer Sondersitzung in Schwerin sagte, werde damit auch ein Zeichen für Demokratie, Diplomatie, Menschlichkeit und Frieden gesetzt.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe mit dem Angriff auf die Ukraine eine rote Linie überschritten. Europa stehe vor einer Eskalation, die als unvorstellbar gegolten habe, der Bruch des Völkerrechts sei durch nichts zu rechtfertigen. „Es gibt keine andere Möglichkeit, als in diesem Moment alles zu tun, um sich dem Handeln des russischen Staatspr...

