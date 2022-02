Kanzler Scholz reist nach Moskau : Ukraine: Warum einen Krieg riskieren, den Putin ohnehin gewinnt?

In Europa wächst die Kriegsangst. Kann Olaf Scholz bei seiner Reise zu Wladimir Putin den Ukraine-Konflikt entschärfen? Gewiss ist nur: Wer Russland weiter dämonisiert, riskiert einen Krieg, den der Westen ohnehin nur verlieren kann.

Seit Wochen dreht sich im Ukraine-Konflikt die Eskalationsspirale. Schenkt man Berichten über Warnungen der US-Geheimdienste Glauben, so soll eine russische Invasion unmittelbar bevorstehen. Ist das Propaganda, um Spannungen zu schüren? Oder will Putin mit seiner Armee tatsächlich in die Ukraine einmarschieren? Ist Putin ein lupenreiner Demokrat? Der...

