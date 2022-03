Krieg : Ukrainische Generalkonsulin appelliert auf CDU-Parteitag

Die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, hat auf einem Listenparteitag der schleswig-holsteinischen CDU mit eindringlichen Worten um Hilfe für ihr Land gebeten. „Die Menschen in der Ukraine benötigen einen geschützten Luftraum“, sagte Tybinka am Samstag in Neumünster. Nötig sei eine Flugverbotszone. Ihr Appell an die Welt sei kurz und klar: „Übernehmen Sie den Himmel. Und wir machen den Rest.“

Tybinka wurde von den CDU-Delegierten mit lang anhaltendem Applaus empfangen. Sie nehme dies als Anerkennung der Tapferkeit und des Muts ihrer Landsleute, sagte sie. „Heute kann sich kein Mensch mehr sicher fühlen.“ Nicht nur in der Ukraine. Russland folge keiner Vereinbarung, sein Arsenal seien nicht die Atomwaffen, sondern Lügen, Heuchelei und Angst....

