Politik : Um Medaillen kämpfen

Einige Menschen haben Behinderungen und machen trotzdem Leistungssport. Für die besten unter ihnen gibt es die Paralympischen Spiele. Am Freitag fingen sie an.

Einige Sportler und Sportlerinnen rollten im Rollstuhl ins große Stadion. Das Andere benutzen eine Prothese, also ein künstliches Körperteil, um sich gut bewegen zu können. Das hindert diese Menschen aber nicht daran, in den nächsten Tagen um Medaillen bei einem großen Turnier zu kämpfen. Denn am Freitag wurden in Chinas Hauptstadt Peking die Paralympi...

