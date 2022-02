Vor Landtagswahl : Umfrage: SPD liegt in Nordrhein-Westfalen knapp vor CDU

Wer regiert bald in Nordrhein-Westfalen? Am 15. Mai wird ein neuer Landtag gewählt - und es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Rund drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich laut einer Insa-Umfrage ein knappes Rennen zwischen CDU und SPD ab. Im NRW-Sonntagstrend des Instituts Insa für die „Bild am Sonntag“ kommt die SPD auf 29 Prozent, sie liegt damit zwei Punkte vor der derzeit regierenden CDU mit 27 Prozent. Die Grünen erreichen in der Umfrage 14 ...

