Polizei : Umstrittene Chefin der Londoner Polizei tritt Rückzug an

Ihrem Rücktritt geht eine Serie an Skandalen voraus. Nun wird sich die Londoner Polizeichefin Cressida Dick zurückziehen.

Nach viel Kritik an der Londoner Polizei und ihrer Führung hat die Chefin der Metropolitan Police, Cressida Dick, ihren Rückzug angekündigt. Nachdem sie den Rückhalt des Londoner Bürgermeisters, Sadiq Khan, verloren habe, bleibe ihr keine andere Wahl, als zur Seite zu treten. Das teilte Dick am Donnerstagabend in einem Statement „mit großem Bedauern“ m...

