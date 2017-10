Konferenz in Bonn : Umweltministerin Hendricks informiert über Weltklimagipfel

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

Mit Fidschi hat erstmals ein kleiner Inselstaat die Präsidentschaft inne. Deutschland ist technischer Gastgeber. Die Konferenz steht unter dem Eindruck des angekündigten Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen.

Das Abkommen sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern. Einzigartig ist der Pakt, weil sich fast alle Länder beteiligen.