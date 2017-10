Es fehlen hunderte Millionen : UN-Geberkonferenz bittet um Spenden für Rohingya-Flüchtlinge

Hunderttausende muslimische Rohingya flohen vor Gewalt in ihrer Heimat Myanmar in das benachbarte Bangladesch. Es ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise weltweit. Eine UN-Konferenz bittet heute um Spenden - doch Erfolg ist keinesfalls garantiert.