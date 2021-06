Völkermord von Srebrenica : UN-Tribunal bestätigt lebenslange Haft für Ex-General Mladic

Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica fällt das UN-Kriegsverbrechertribunal das letzte Urteil über Ratko Madlic. Der serbische Ex-General muss den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

Den Haag | Der serbische Ex-General Ratko Mladic ist wegen des Völkermords von Srebrenica auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das UN-Kriegsverbrechertribunal bestätigte am Dienstag das Urteil der ersten Instanz. Mehr in Kürze! ...

