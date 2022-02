Panorama : Unfall bei Übungsflug von Bundeswehr-Hubschrauber

Bei einem Übungsflug eines Hubschraubers der Bundeswehr in Niedersachsen hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Die beiden Piloten seien unverletzt geblieben und würden vorsorglich medizinisch untersucht, teilte die Bundeswehr weiter mit. Bei dem Helikopter handelt es sich demnach um das auch als Schulungshubschrauber eingesetzte Modell EC-135. Die Bundeswehr erklärte, die Maschine sei in Munster - dort gibt es einen großen Truppenübungsplatz - „verunfallt“. Der Sachverhalt werde noch untersucht.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.