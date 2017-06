Gleichstellung : Union gibt Abstimmung über «Ehe für alle» im Bundestag frei

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Kappeler 1 von 2

Nach jahrelanger Ablehnung der völligen Gleichstellung von Homosexuellen hat die Unionsfraktion eine Abstimmung über die «Ehe für alle» nun zur Gewissensfrage erklärt.

Damit entfällt der sogenannte Fraktionszwang im Bundestag, der Abgeordnete an eine vorgegebene Linie binden soll. Die SPD, die die «Ehe für alle» seit langem fordert, strebt eine Abstimmung noch in dieser Woche an.

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel betonte nach Teilnehmerangaben in der Sitzung der Unionsfraktion, es gehe bei der Abstimmung um eine Gewissensentscheidung. Deswegen könnten die Abgeordneten frei abstimmen. Das hatte sie zuvor überraschend am Montagabend bei einer Veranstaltung in Berlin in Aussicht gestellt.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) rief die Unionsabgeordneten den Angaben zufolge auf, in möglichst großer Zahl an der Abstimmung teilzunehmen. Jene, die eine völlige Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe mit der Ehe von Frau und Mann ablehnten, sollten respektvoll mit der Meinung der anderen umgehen.

Die CSU hatte zuvor erklärt, ihre Grundposition beinhalte nicht die sogenannte Ehe für alle . «Gleichwohl haben wir Respekt und Verständnis, wenn Bundestagsabgeordnete der CSU bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag ihrem Gewissen folgend eine abweichende Entscheidung treffen», teilte die CSU am Dienstag nach einer kurzfristigen Telefonkonferenz der Parteispitze in München mit.

Laut Grundgesetz sind die Abgeordneten bei jeder Abstimmung nur ihrem Gewissen verpflichtet. Allerdings hat sich im Laufe der parlamentarischen Arbeit ein sogenannter Fraktionszwang durchgesetzt, mit dem eine Fraktionsführung die Parteilinie absichern will.

«Ehe für alle»: Darum dreht sich die Diskussion

In Deutschland leben immer mehr schwule und lesbische Paare zusammen. Die Zahl der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften ist von 2006 bis 2015 um 32.000 auf 94.000 gestiegen. Das geht aus der jährlichen Haushaltsbefragung (Mikrozensus) des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Zahlen für 2016 gibt es noch nicht. Unter diesen 94.000 Lebensgemeinschaften waren rund 43.000 sogenannte Homo-Ehen, also eingetragene Partnerschaften. Das waren 31.000 mehr als 2006. Damals waren die eingetragenen Lebenspartnerschaften zum ersten Mal erhoben worden. Seither ist ihre Zahl kontinuierlich gestiegen. Etwas mehr als die Hälfte der 43.000 Homo-Ehen (23.000) wurden zwischen schwulen Männer geschlossen.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017