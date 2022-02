Politik : Untersuchungsausschuss „Flut“ vernimmt zwei Minister

Sieben Monate nach der Flutkatastrophe müssen zwei Landesminister dem Untersuchungsausschuss am Freitag Rede und Antwort stehen. Die Opposition bemängelt, dass nach wie vor wichtige Unterlagen fehlten, oder geschwärzt seien.

Im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe werden am kommenden Freitag zwei Landesminister als Zeugen vernommen. Zunächst wird am Nachmittag Umweltministerin Ursula Heinen-Esser befragt, am Abend dann Innenminister Herbert Reul (beide CDU). Das gab der Ausschussvorsitzende Ralf Witzel (FDP) am Mittwoch bekannt. Außerdem sollen zwei Mini...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.