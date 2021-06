Corona-Pandemie : Urlaub im Nordosten möglich - Testpflichten fallen in Berlin

Die Corona-Infektionen sinken und machen immer mehr Lockerungen möglich. Mecklenburg-Vorpommern empfängt wieder Urlauber aus Deutschland. Auch in Berlin kann man ohne Test einkaufen und essen gehen.

Berlin/Rostock/München | In mehreren Bundesländern fallen heute weitere Corona-Beschränkungen. Mecklenburg-Vorpommern lässt wieder auswärtige Urlauber ins Land. In Berlin entfällt für den Einzelhandel und die Außengastronomie die Pflicht, einen Negativtest vorzulegen. In der Hauptstadt und in Hamburg öffnet auch die Innengastronomie, allerdings ist ein negativer Corona-Tes...

