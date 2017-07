Attacke in Hurghada : Urlauberinnen in Ägypten am Strand erstochen

vergrößern 1 von 1 Foto: Str 1 von 1

In Ägypten sind bei zwei Angriffen auf Touristen und Sicherheitskräfte mehrere Menschen getötet worden. An einem Strand in dem beliebten Urlaubsort Hurghada am Roten Meer habe ein Angreifer mit dem Messer mehrere Urlauber angegriffen, teilte das ägyptische Innenministerium auf seiner offiziellen Facebookseite mit.

Aus Sicherheitskreisen hieß es, bei dem Angriff seien zwei Urlauberinnen getötet worden. Das Innenministerium sprach am Freitag zunächst von sechs Verletzten unterschiedlicher Nationalität.

Die ägyptische Nachrichtenseite «Al-Masry al-Youm» berichtete, dass es sich bei den Toten um zwei Touristinnen aus der Ukraine handeln soll. Die Verletzten kämen demnach unter anderem aus Tschechien und Armenien. Die Agentur Interfax berichtete am Freitag mit Verweis auf das russische Konsulat von einer verletzten russischen Touristin.

Der Angreifer sei mit dem Messer an den Strand geschwommen und habe dann die Touristen attackiert, teilte das Ministerium mit. Der Angreifer sei festgenommen worden. Sein Motiv war zunächst unklar.

Außerdem wurden am Freitag in der Nähe von Kairo fünf Polizisten bei einem Angriff auf einen Kontrollpunkt getötet. Maskierte Angreifer hätten die Polizisten am Morgen in der Provinz Gizeh in Al-Badraschein rund 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo beschossen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Zwei Polizisten und drei Rekruten seien getötet worden. Zunächst bekannte sich niemand zu diesem Angriff.

Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 kommt es in Ägypten immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräfte.

Ägyptisches Innenministerium auf Facebook

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 18:32 Uhr